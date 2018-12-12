В Прикамье депутат лишился мандата из-за недостоверных сведений о доходах

Прокуратура Гайнского района Пермского края установила, что один из депутатов Усть-Черновского сельского поселения представил неполные и недостоверные сведения о доходах за 2017 год, тем самым нарушил закон "О противодействии коррупции", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Прокурор внес в Совет депутатов сельского поселения представление с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата. Требования надзорного ведомства удовлетворены.

Добавим, что согласно федеральному закону, народные избранники должны ежегодно предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.