12 Декабря 2018
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Снегурочка из Оренбурга и Дед Мороз из Сургута – лучшие в стране

Снегурочка из Оренбурга Маргарита Асанова и Дед Мороз из Сургута Анатолий Лупашко стали обладателями гран-при всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек, который прошел в Ханты-Мансийске.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, по итогам презентации конкурсных программ в номинации "Эстрадный номер", лучшей была признана программа "Зимушка-зима" ансамбля современного и эстрадного танца "Антре" из Когалыма. На втором месте - Виктория Гаффарова из Няганского городского культурного центра "Планета". Замкнула тройку лидеров участница из Салымского культурно-досугового центра "Сияние Севера" Юлия Кутина.

Программа молодежного уличного театра "Гулливер" Нижневартовского дворца искусств стала победителем среди новогодних программ для взрослых. "Серебро" в свою копилку отправил Когалымский ансамбль современного и эстрадного танца "Антре". Обладателем третьего места стал представитель Оренбурга Олег Шарин.

Лучшей в номинации "Новогодняя игровая программа для детей" стала программа "Ну и гаджеты" Сургутского театра актера и куклы "Петрушка". На втором месте - команда из Беларуси, представившей программу "Развеселый праздник Новый год", и ансамбль современного и эстрадного танца "Антре" из Когалыма. Третье место разделили коллективы из Северодвинска и Оренбурга.

Среди новогодних театрализованных представлений для взрослых победы удостоился Нижневартовский центр национальных культур. Второе место жюри отдало команде школы №12 Урая.

Лучшее новогоднее театрализованное представление для детей по итогам конкурса представил свободный театр из Урая. На вторую ступень пьедестала поднялся театр-студия "Дельтаплан" Ханты-Мансийского центра развития творчества детей и юношества. Замкнула тройку лидеров фольклорно-игровая студия "Карусель" Салымского культурно-досугового центра "Сияние Севера".

Участник из Нижневартовска Валерий Родионов получил приз за лучший костюм Деда Мороза, а представительница Салыма Нефтеюганского района Юлия Кутина отмечена за лучший костюм Снегурочки.

Лучшим музыкальным Дедом Морозом был признан житель Ханты-Мансийска Павел Соболев, а лучшей музыкальной Снегурочкой - Дарья Кленкова из Казани.

Помимо взрослого жюри, традиционно работала и детская судейская коллегия, которая выбрала победителей в четырех номинациях. Так, дипломами детского жюри отмечены Ольга Ожегина из Приобского дома культуры, Рустам Исангулов из Урайского свободного театра, Юлия Кутина из Салыма, и Светлана Перевощикова из культурно-досугового центра "Нефтяник" из Урая.

Посох Деда Мороза выиграл представитель Беларуси Сергей Буленков, а гость из Китая Юань Цюань был удостоен специального диплома "За дружбу народов".

В мероприятии приняли участие 150 человек.

 

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Снегурочка из Оренбурга и Дед Мороз из Сургута – лучшие в стране

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Теги: Снегурочка, Дед Мороз, Новый год



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