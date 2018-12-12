12 Декабря 2018
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Экономика За рубежом

Маск рассказал, во сколько обошелся домен Tesla.com

Миллиардер, глава компании Tesla Илон Маск раскрыл стоимость домаена Tesla.com, который был куплен в 2016 году у Стюарта Гроссмана.

В своем Твиттере Маск написал, что домен был приобретен за $11 млн. Также он отметил, что доменное имя TeslaMotors.com ему не особо нравилось, даже тогда, когда он занимался только автомобилями. Как считает глава компании, покупка домена Tesla.com очень положительно повлияла на развитие компании и эти вложения давно окупились, сообщает vc.ru.

Как сообщалось ранее, Маск приобрёл пакет акций компании Tesla на сумму $10 млн. Соответствующее уведомление поступило в федеральную Комиссию США по ценным бумагам и биржам.

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Маск рассказал, во сколько обошелся домен Tesla.com

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Теги: Tesla, Илон Маск



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