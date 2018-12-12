12 Декабря 2018
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Российская журналистка стала "Человеком года" по версии Time

Журнал Time назвал обладателей титула "Человек года".

В список вошла заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. В материале, посвященном героям года, размещена фотография женщины. Также она появилась в видеоролике.

Кроме того, издание рассказало историю журналиста Аркадия Бабченко, который при содействии украинских спецслужб инсценировал собственную смерть.

В этом году титула "Человек года" удостоились журналисты, пострадавшие из-за своей профессиональной деятельности. В список попали погибший журналист Джамаль Хашогги, главный редактор издания Rappler Мария Ресса и сотрудники агентства Reuters, которые отбывают тюремный срок за расследование о расправах над мусульманами-рохинджа в Мьянме, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 23 октября 2017 года мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на одну из сотрудниц и нанес ей удар ножом в область шеи. Нападавший был задержан охранником и передан правоохранительным органам, а пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана вся необходимая помощь.

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Российская журналистка стала "Человеком года" по версии Time

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Теги: Time., журналисты



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