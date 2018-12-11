11 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

У замглавы СВР Украины нашли российских родственников, будут проверять на госизмену

На Украине скандал: у первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко нашли родственников в России. В связи с этим Шевченковский районный суд Киева разрешил доступ к телефону Семочко и его семьи, чтобы проверить, не совершал ли он "госизмену".
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В решении суда говорится о том, что некая общественная организация сообщила: через российских родственников Семочко могут использовать спецслужбы России "с целью получения информации от него". При этом, строго говоря, российских родственников у него нет, так как гражданство России имеют его сожительница и ее дочь.

Однако суд удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении доступа к информации о мобильной связи начиная с 1 января 2014 года.

В администрации украинского президента это дело пока не комментируют, предложив обратиться с официальным запросом.

Отметим, что Национальное анотикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в октябре завело против Семочко уголовное дело по статье "незаконное обогащение". Кроме того, у его родных якобы бизнес в Крыму.

Как сообщало Накануне.RU, тот же сайт, на основании которого НАБУ завело дело против Семочко, в мае распространил информацию, что украинский омбудсмен Людмила Денисова вместе со своей семьей также имеет бизнес в российском Крыму.

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У замглавы СВР Украины нашли российских родственников, будут проверять на госизмену

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Теги: Украина, госизмена



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