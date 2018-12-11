В июле 2019 года в Екатеринбурге пройдет Глобальный саммит по производству и индустриализации

В июле 2019 года в Екатеринбурге планируют провести Глобальный саммит по производству и индустриализации. Соответствующее предложение Минпромторга принято. Об этом говорится в распоряжении правительства от 8 декабря, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В течение двух месяцев Минпромторг должен внести предложения по составу оргкомитета саммита.

МИДу РФ поручено обеспечить выдачу виз участникам саммита и представителям прессы по заявкам оргкомитета.

Финансирование подготовки и проведения саммита будет обеспечено за счет федерального бюджета, предусмотренных Минпромторгу РФ на реализацию ряда госпрограмм и нацпроектов, а также из внебюджетных источников.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Екатеринбургу было отказано в проведении международной выставки "Экспо-2025". При этом власти все же собираются реализовать строительство конгресс-холла выставочного центра "Екатеринбург-Экспо".