В Перми стартовал суд над экс-министром транспорта Прикамья

В Перми сегодня стартовал суд над экс-министром транспорта Пермского края Алмазом Закиевым, которому вменяют получение взятки в 8,4 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшнем заседании экс-министру зачитали обвинение. Следующее заседание по делу состоится 19 декабря.

Напомним, дело против политика возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство объекта транспортной инфраструктуры ценой в 2 млрд руб. Взятка была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. После получения денег Закиев попытался отстранить от участия в торгах конкурента "его" организации.

На время следствия бывшего министра отпустили под подписку о невыезде.