11 Декабря 2018
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В Березниках на стройке ЖК "Любимов" упал кран

На стройке ЖК "Любимов" в Березниках упал кран, передает корреспондент Накануне.RU.

Небольшой самоходный кран РДК весом 25 т упал на площадке компании "Стройтрансгаз", квартал №6 второй очереди строительства микрорайона. Падение случилось под тяжестью груза, который превысил максимальный лимит, сообщает NewsCo. Кран поставили на место за 30 мин, после работы продолжились. Никто не пострадал, жертв нет.

Отметим, на днях стройку посетили полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Пермского края Максим Решетников.

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В Березниках на стройке ЖК "Любимов" упал кран

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Теги: ЖК Любимов, Березники, стройка, башенный кран



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