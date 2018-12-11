За счет строительства новых детсадов в Курганской области дополнительно появится более 1 тыс. дошкольных мест

В Курганской области будут продолжать строить детские сады - федеральная казна выделила на эти цели дополнительно 48 млн рублей.

Всего в 2018-2019 годах Зауралье получит почти 660 млн рублей на реализацию президентской программы по ликвидации очередности в детсадах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Бюджет Курганской области также поможет и выделит 50 млн рублей.

Сообщается, что всего в регионе будет создано 1 тыс. 110 дополнительных дошкольных мест.