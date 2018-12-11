В Березниках католическую церковь оснастили системой оповещения

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении католической церкви в Березниках "Мария - Царица Мира", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Как пояснили в ведомстве, прокуратура во время проверки выявила в храме многочисленные нарушения. Несмотря на то, что он является местом массового пребывания прихожан, в храме не были соблюдены обязательные условия и требования антитеррористической защищенности. В частности, отсутствовала система оповещения, обеспечивающая оперативное информирование людей об угрозе совершения теракта, не было охраны здания, а записи с камер видеонаблюдения не архивировались и не хранились в течение 30 суток. Кроме того, католическая церковь не имела согласованный с МЧС и ФСБ паспорт безопасности места.

Суд обязал церковь оснастить здание системой оповещения. Приставы направили в религиозную организацию уведомление о возбуждении исполнительного производства. В результате приход "Мария - Царица Мира" оборудовали рупорами, установили трансляционный усилитель.

Приставы во время проверки убедились, что система находится в рабочем состоянии и окончили производство.