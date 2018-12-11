Система ГосСОПКА выявила более 4 млрд вредоносных воздействий

Устойчивость функционирования национальных информационных ресурсов в России контролирует система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ГосСОПКА, она уже действует и выявила более 4 млрд вредоносных воздействий. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 2018 году выявлено 4,3 млрд компьютерных воздействий на российские информационные ресурсы, из более 17 тыс. наиболее опасных компьютерных атак", - сказал он.

Для сравнения в целом в 2017 году выявлено 2,4 млрд кибератак, из которых около 12,5 тыс. наиболее опасных .