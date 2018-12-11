Российские информационные ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа

11 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

Российские информационные ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа

Российские информационные ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. Так, к примеру, на инфраструктурные структуры Чемпионата мира по футболу-2018 было совершено более 25 млн вредоносных воздействий. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, передает корреспондент Накануне.RU.

Россия неоднократно подвергалась политически мотивированным кибератакам, указал представитель Центра. В НКЦКИ рассказали, что до начала открытия Олимпийских игр в Сочи - с утра 5 февраля 2014 года - были зафиксированы массированные распределенные атаки на олимпийские информресурсы. Как подчеркнул Мурашов, было установлено, что центры управления бот-сетями, с помощью которых были атакованы ресурсы, находились на территории США, Канады, Тайланда и Малайзии.

"С каждым годом методы проведения компьютерных атак, в том числе приуроченных к важным политических мероприятиям, совершенствуются", - сказал замдиректора Центра.

Кроме того, специалисты выявили две волны атак на DNS-сервера российских структур во время ежегодной "прямой линии" Владимира Путина и президентских выборов.

"Первый пик этой атаки пришелся на день проведения горячей линии президента РФ. Благодаря заблаговременно принятым техническим мерам, атака не повлияла на проведение этого важного для всей страны мероприятия", - сообщил Мурашов.

Наибольшее число кибератак было зафиксировано в день выборов главы государства, продолжил он. "Основной ее целью был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей стране, что могло бы позволить развязать кампанию по дискредитации итогов выборов", - добавил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские информационные ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Николай Мурашов, компьютерная атака



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1046

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети