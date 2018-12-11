Российские информационные ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа

Российские информационные ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. Так, к примеру, на инфраструктурные структуры Чемпионата мира по футболу-2018 было совершено более 25 млн вредоносных воздействий. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, передает корреспондент Накануне.RU.

Россия неоднократно подвергалась политически мотивированным кибератакам, указал представитель Центра. В НКЦКИ рассказали, что до начала открытия Олимпийских игр в Сочи - с утра 5 февраля 2014 года - были зафиксированы массированные распределенные атаки на олимпийские информресурсы. Как подчеркнул Мурашов, было установлено, что центры управления бот-сетями, с помощью которых были атакованы ресурсы, находились на территории США, Канады, Тайланда и Малайзии.

"С каждым годом методы проведения компьютерных атак, в том числе приуроченных к важным политических мероприятиям, совершенствуются", - сказал замдиректора Центра.

Кроме того, специалисты выявили две волны атак на DNS-сервера российских структур во время ежегодной "прямой линии" Владимира Путина и президентских выборов.

"Первый пик этой атаки пришелся на день проведения горячей линии президента РФ. Благодаря заблаговременно принятым техническим мерам, атака не повлияла на проведение этого важного для всей страны мероприятия", - сообщил Мурашов.

Наибольшее число кибератак было зафиксировано в день выборов главы государства, продолжил он. "Основной ее целью был срыв работы системы видеонаблюдения за ходом голосования по всей стране, что могло бы позволить развязать кампанию по дискредитации итогов выборов", - добавил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.