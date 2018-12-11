Легендарная советская гимнастка получила награду от испанского издания за вклад в развитие спорта

Советская девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина получила награду "Legend Award" от испанского издания "AS" за выдающийся вклад в развитие спорта, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония вручения наград (которая проводится каждый год) накануне состоялась в Мадриде. 83-летняя прославленная спортсменка лично присутствовала на мероприятии.

"Благодарю журналистов издания за то, что помнят о моих 18 олимпийских медалях", - цитирует Латынину МатчТВ.

Отметим, что советская гимнастка трижды участвовала на Олимпиадах, завоевав девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. На сегодняшний день является одной из самых титулованных спортсменок планеты. До 2012 года имела наибольшую (по количеству) коллекцию олимпийских наград за всю историю спорта.

Помимо этого, после завершения карьеры Латынина работала старшим тренером олимпийской сборной СССР по спортивной гимнастике. Под ее руководством советские гимнастки завоевали десять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград ОИ.