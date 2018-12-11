11 Декабря 2018
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Легендарная советская гимнастка получила награду от испанского издания за вклад в развитие спорта

Советская девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина получила награду "Legend Award" от испанского издания "AS" за выдающийся вклад в развитие спорта, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония вручения наград (которая проводится каждый год) накануне состоялась в Мадриде. 83-летняя прославленная спортсменка лично присутствовала на мероприятии.

"Благодарю журналистов издания за то, что помнят о моих 18 олимпийских медалях", - цитирует Латынину МатчТВ.

Лариса Латынина(2018)|Фото: as.com

Отметим, что советская гимнастка трижды участвовала на Олимпиадах, завоевав девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали. На сегодняшний день является одной из самых титулованных спортсменок планеты. До 2012 года имела наибольшую (по количеству) коллекцию олимпийских наград за всю историю спорта.

Лариса Латынина(2018)|Фото: livelib.ru

Помимо этого, после завершения карьеры Латынина работала старшим тренером олимпийской сборной СССР по спортивной гимнастике. Под ее руководством советские гимнастки завоевали десять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград ОИ.

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Легендарная советская гимнастка получила награду от испанского издания за вклад в развитие спорта

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Теги: Лариса Латынина, спортивная гимнастика, СССР, награда, AS



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