11 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Свердловскую артель "Нейва" оштрафовали за загрязнение реки Тагил, которую заволокло глиной

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура оштрафовала артель старателей "Нейва" на 80 тыс. рублей за сброс загрязненных вод в реку Тагил по течению выше Леневского водохранилища. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка была инициирована в августе по факту сильного глинистого замутнения реки.

Самое сильное загрязнение было обнаружено между населенными пунктами Левиха и Аник в Кировградском округе. Проверочными мероприятиями установлено, что недропользователем данного участка является артель старателей "Нейва". В результате разрушения дамбы одного из отстойников участка добычи россыпного золота был допущен сброс загрязненных вод в реку Пачка и последующее попадание их в реку Тагил.

"Вследствие произошедшего сброса загрязненных сточных вод в реке Тагил допущено превышение концентрации в воде: взвешенных веществ – в 6,63 раза; нефтепродуктов – в 1,96 раза; железа общего – в 1,26 раза; сухого остатка – в 1,04 раза; меди – в 1,24 раза; цинка – в 1,49 раза", - пояснили в надзорном ведомстве.

река Тагил(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Следует отметить, что ниже по течению реки Тагил расположено Нижнетагильского водохранилище, из которого ресурсоснабжающие предприятия осуществляют забор воды для горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.

По результатам проверки прокуратура внесла представление председателю артели "Нейва". Также в отношении организации было возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты".

На данный момент все нарушения устранены - целостность дамбы отстойника восстановлена, а начальника производственного участка привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Свердловскую артель "Нейва" оштрафовали за загрязнение реки Тагил, которую заволокло глиной

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Теги: Нейва, загрязнение рек, река Тагил, штраф, артель



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Ранее 17.08.2018 11:37 Мск Прокуратура начала проверку из-за глинистого загрязнения реки Тагил

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