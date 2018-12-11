Глава Кузбасса на вертолете вылетел с продуктами к отшельнице Агафье

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вылетел на вертолете к таежной отшельнице Агафье Лыковой, которая живет в изоляции в хакаской тайге.

Днем ранее она обратилась по спутниковому телефону к члену Русского географического общества, красноярскому кинодокументалисту Андрею Гришакову с просьбой о помощи, сообщив, что заканчиваются припасы.

Отшельнице доставят крупы и фрукты, а также сено, комбикорм для коз и кур, сообщает ТАСС.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.

В прошлом году бывший в то время губернатором Хакасии Виктор Зимин возмутился расходами, которые несет местный бюджет из-за отшельницы.

Во время прямой линии с жителями республики житель Кировской области обратился к Зимину с просьбой помочь добраться до бабушки Агафьи, которая живет в глухой тайге, чтобы принять старообрядческую веру.

В ответ на это Зимин отметил, что ему эта тема не нравится, поскольку он "не очень любит бабушку Агафью". Он также сообщил, что против старообрядческой веры ничего не имеет, но если каждый желающий захочет ездить в глухую тайгу, это дорого обойдется бюджету.