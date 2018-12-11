В Зауралье с предприятия, директор которого скрывается от приставов в Казахстане, взыскали 1 млн рублей

Бизнесмен, который задолжал своим сотрудникам по зарплате, скрывается от судебных приставов в Казахстане.

Ранее в Звериноголовском районе он взял в аренду сельхозпредприятие, сначала все шло хорошо, а потом предприниматель перестал платить работникам и уехал, оставив "на хозяйстве" своих замов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Долги пришлось выплачивать именно заместителям бизнесмена - всего с организации взыскано около 1 млн рублей.