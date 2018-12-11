"Богемная рапсодия" от Queen официально признана самой прослушиваемой песней XX века

Песня Bohemian Rhapsody ("Богемная рапсодия") от группы Queen официально признана самой прослушиваемой композицией XX века. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает Universal Music Group.

Уточняется, что на стриминг-сервисах эту песню прослушали более 1,5 миллиарда раз. "Богемную рапсодию" написал в 1975 году лидер Queen Фредди Меркьюри.

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) 11 декабря 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, ранее "Яндекс" составил списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Свердловской области в уходящем году. Что касается музыки, все очень неоднозначно. На первом месте оказалась украинская группа Kazka с песней "Плакала". На втором – "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова. При этом Филипп попал в рейтинг еще дважды, спев с Егором Кридом ("Цвет настроения черный") и Николаем Басковым ("Ибица").