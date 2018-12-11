Зонд "Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство

Запущенный в 1977 году космический зонд "Вояджер 2" преодолел гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство.

Космический аппарат стал вторым из созданных человечеством, который достиг этой области. Зонд пересек внешний край гелиосферы 5 ноября. В настоящее время зонд находится на расстоянии около 18 млрд километров от Земли. Операторы миссии могут поддерживать связь с зондом, но получение информации, передающейся со скоростью света, занимает около 16,5 часа. Переданные "Вояджером 2" сведения позволят астрофизикам продвинуться в изучении области межзвездного пространства.

"Вояджер 2" был запущен в августе 1977 года на 16 суток раньше аппарата "Вояджер 1". Изначально миссии были рассчитаны на пять лет для тщательного исследования Юпитера и Сатурна, но впоследствии они были расширены. Полеты обоих станций, продолжающиеся уже 41 год, стали самыми продолжительными космическими миссиями, сообщает "Российская газета".