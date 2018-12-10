В Челябинской области планируют построить платный дублер участка трассы М-5

В Челябинской области хотят построить платную автодорогу Сатка – Миасс, которая станет дублером трассы М-5. Об этом на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске сообщил вице-губернатор Руслан Гаттаров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы рассматриваем различные варианты финансирования проекта, основной из которых это ГЧП. По предварительным оценкам объем инвестиций составит от 70 до 100 млрд рублей", - подчеркнул он.

Представил проект директор ОГАУ "Государственный фонд развития промышленности Челябинской области" Сергей Казаков. Он рассказал, что платная автодорога станет дублером одного из самых тяжелых участков трассы М-5 – перевала Уреньга, который называют "дорогой смерти".

В настоящий момент проект находится в разработке, есть пять вариантов трассировки. Дорога будет обходить земли особо охраняемых территорий – нацпарки Таганай и Зюраткуль.

По мнению Сергея Казакова, платная автодорога даст огромный импульс для развития всей горнозаводской территории и туризма, и сделает Сатку узловым городом.

По предварительным данным, протяженность трассы составит 68 км, а расчетный скоростной режим составит 120 км.ч. Трафик на этом участке составляет 20-25 тыс. машин в сутки. Однако стоимость проезда по платной дороге в настоящий момент называть не стали. Казаков отметил, что она будет дифференцирована для грузовых и легковых автомобилей, но удорожание для фуры составит порядка 100 рублей.

При этом Казаков подчеркнул, что без поддержки федерального центра подобные проекты нереализуемы и чисто коммерчески не окупаемые. В целом при реализации проекта власти видят модель, при которой инвестор берет на себя риски, в том числе и по сбору платы за проезд, но с использованием контракта.

Предварительно, проект планируется реализовать по концессии с использованием капитального гранта.