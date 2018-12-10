10 Декабря 2018
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Образование В России

Сергей Рукшин заявил о невозможности создать единое образовательное пространство

Единое образовательное пространство невозможно создать, потому что неясно, в чьих это полномочиях, заявил руководитель центра математического образования Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга, профессор кафедры Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, Народный учитель России Сергей Рукшин.
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"Единое образовательное пространство просто невозможно выстраивать, потому что неясно, в чьих это полномочиях. Как на недавнем заседании Госдумы сказала депутат Ольга Савастьянова, выяснилось, что за содержание-то образования никто не отвечает! Весной, когда Минобрнауки разделилось на Минпросвещения и Министерство науки и высшей школы, мы получили трехглавого Змея Горыныча: оба эти министерства плюс Рособрнадзор", - сказал Сергей Рукшин в интервью газете "Санкт-Петербургские ведомости".

Напомним, 7 ноября на правительственном часе в Госдуме, комментируя национальный проект "Образование", председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова заявила, что депутаты не обнаружили у субъектов РФ механизмов, которые позволяют строить систему управления образованием, а также тех, кто несет ответственность за содержание образования.

"Министерства готовят специалистов, но не имеют права выдавать аттестат об их подготовке, а Рособрнадзор контролирует проведение ЕГЭ, всевозможных проверочных, выдает лицензии и аккредитации вузам и может прижать к ногтю кого угодно - но сам ни за что не отвечает", - добавил профессор.

Сергей Рукшин напомнил, что до сих пор не приняты федеральные стандарты, в которых было бы прописано, в каком классе и в какие сроки какое темы должны быть пройдены.

"Вот пример, известный коллегам - учителям математики: в учебнике академика Никольского обыкновенные дроби проходят в пятом классе, десятичные - в шестом, а в учебнике под редакцией Виленкина - наоборот. Представьте себе, что ребенок перешел в другую школу: вполне может получиться, что он два года подряд будет изучать одни дроби, а о других и не узнает", - рассказал народный учитель.

Кроме того, произошел разрыв заказчика и вуза, а вследствие - уничтожение педагогического образования.

"В советское время медицинские вузы были при Министерстве здравоохранения, педагогические - при Минпросе, а транспортные - в системе Министерства путей сообщения. Сейчас уже педагогические вузы входят не в Минпросвещения (где понимают, какой специалист им нужен), а в Миннауки, где оказываются заведомо аутсайдерами. Потому что педагогические вузы нацелены не на то, чтобы делать открытия мирового уровня, а на выпуск педагогов", - пояснил Сергей Рукшин.

Сергей Рукшин, Алексей Хохлов(2018)|Фото: Накануне.RU

Вместе с этим изменилось и отношение к выпускникам педвузов: "Учитель русского и литературы - это не плохой выпускник филфака, которого не взяли в аспирантуру или издательство, это специалист, знающий и предмет, и методику его преподавания", - подчеркнул профессор.

За последние годы было закрыто или перепрофилировано более 40 педагогических вузов, добавил Сергей Рукшин.

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Сергей Рукшин заявил о невозможности создать единое образовательное пространство

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Теги: Сергей Рукшин, образование, единое образовательное пространство



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