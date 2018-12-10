В Хакасии возбудили дело после пропажи четырех туристов

В Хакасии возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении четырех туристов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Группа туристов в составе трех жителей Красноярского края и одной жительницы Саяногорска пропала 24 ноября утром. Из села Приисковое они выехали на снегоходах в направлении озера Панфиловское республики и обратно не вернулись.

Хозяин гостевого дома, где они остановились, заявил о пропаже постояльцев.

"В результате поисковых мероприятий 28 ноября 2018 года в лесном массиве верховья горы "Арарат", предположительно на расстоянии 5 километров от села Приисковое Орджоникидзевского района обнаружены три снегохода, принадлежащие пропавшим и их временное укрытие", - говорится в сообщении.

Ведомство расследует дело по статье "убийство двух и более лиц".