"Норникель" вложит в развитие компании более 12 млрд долларов

"Норникель" в ближайшие пять лет вложит в развитие производства более 12 млрд долларов. Об этом глава компании Владимир Потанин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"У нас сейчас осуществляется достаточно беспрецедентная инвестиционная программа: мы за следующее пятилетие вкладываем более 12 миллиардов долларов в развитие производства", - сказал он.

Потанин упомянул о сложностях поддержания объемов производства из-за того, что "содержание металла в руде у нас падает", и "нужно уже увеличивать объёмы руды". "Сейчас за счёт новой инвестиционной программы мы обеспечим переход от стратегии удержания объёмов к стратегии роста", - заявил Потанин.

Инвестпрограмма будет завершена в 2023–2024 гг. и "Норникель" рассчитывает на прирост примерно на 20–25% производства товарных металлов, а объёмов добываемой руды - в полтора раза. "Вся наша инвестиционная программа сейчас направлена на это", - отметил глава компании.