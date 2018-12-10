В Югре на зимнике "УАЗ" ушел под лед, погибли два человека

В Октябрьском районе вместе с "УАЗом" погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

В ночь на 9 декабря трое жителей поселка Березово возвращались из поселка Приобье по зимнику "Приобье – Игрим". В 20 км от поселка Шеркалы автомобиль, проезжая по замерзшей реке, провалился под лед. Водитель и пассажир "УАЗа" погибли, еще одному пассажиру удалось выбраться и спастись. Переправа через реку пока не открыта из-за слишком тонкого льда.

Возбуждено уголовное дело.