Обещанного три года ждут. В Ишиме наладили уличное освещение благодаря конференции губернатора

Губернатору Тюменской области Александру Моору во время онлайн-конференции поступило множество вопросов о работе уличного освещения в Ишиме, передает корреспондент Накануне.RU.

Жительница Ишима по адресу ул. Паровозная, 35 сообщила, что уличного освещения у них нет уже три года. Обращения в профильные организации результата не дали. Губернатор сообщил, что аварийная бригада и подрядная организация "Ишимский энергостандарт" провели замену ламп по указанному адресу.

"Кроме того, ведутся осмотры по техническому содержанию сетей освещения. Посмотрим, такое количество обращений связано с режимом работы или отсутствием уличного освещения", - заявил губернатор, отметив, что намерен обсудить этот вопрос с администрацией города.