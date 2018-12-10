Обещанного три года ждут. В Ишиме наладили уличное освещение благодаря конференции губернатора

10 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Тюменская область Уральский ФО

Обещанного три года ждут. В Ишиме наладили уличное освещение благодаря конференции губернатора

Губернатору Тюменской области Александру Моору во время онлайн-конференции поступило множество вопросов о работе уличного освещения в Ишиме, передает корреспондент Накануне.RU.

Жительница Ишима по адресу ул. Паровозная, 35 сообщила, что уличного освещения у них нет уже три года. Обращения в профильные организации результата не дали. Губернатор сообщил, что аварийная бригада и подрядная организация "Ишимский энергостандарт" провели замену ламп по указанному адресу.

"Кроме того, ведутся осмотры по техническому содержанию сетей освещения. Посмотрим, такое количество обращений связано с режимом работы или отсутствием уличного освещения", - заявил губернатор, отметив, что намерен обсудить этот вопрос с администрацией города.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Обещанного три года ждут. В Ишиме наладили уличное освещение благодаря конференции губернатора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уличное освещение, Ишим, Александр Моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 908

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети