Тесть принца Гарри припомнил ему вечеринку в костюме фашиста

Отец герцогини Сассекс Томас Маркл (74) дал очередное интервью, в котором раскритиковал британскую королевскую семью. Особенно досталось зятю американца – принцу Гарри (34).

Недавно в прессе появились скандальные подробности о несносном характере Меган Маркл (37), из-за которого чуть ли не половина королевской семьи уже рассорилась. И вот Томас говорит, что его дочь заносчивой никогда не была – видимо, на нее повлияло нынешнее окружение.

Томас рассказал журналистам The Mirror, что недавно написал дочери письмо, в котором сравнил свои манеры с поведением ее мужа: "Я никогда не играл в бильярд нагишом и не одевался на маскарад фашистом". Письмо осталось без ответа.

Напомним, во времена бурной молодости Гарри действительно влипал в скандалы почаще, чем иные голливудские звезды: то в прессу попадали его голые фотографии из Лас-Вегаса, то в пьяном виде он изображал нациста (за что потом приходилось оправдываться Букингемскому дворцу).