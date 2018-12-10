Тесть принца Гарри припомнил ему вечеринку в костюме фашиста

10 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Назад в 90-е? Доходы россиян уходят на продукты

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Тесть принца Гарри припомнил ему вечеринку в костюме фашиста

Отец герцогини Сассекс Томас Маркл (74) дал очередное интервью, в котором раскритиковал британскую королевскую семью. Особенно досталось зятю американца – принцу Гарри (34).

Недавно в прессе появились скандальные подробности о несносном характере Меган Маркл (37), из-за которого чуть ли не половина королевской семьи уже рассорилась. И вот Томас говорит, что его дочь заносчивой никогда не была – видимо, на нее повлияло нынешнее окружение.

Томас рассказал журналистам The Mirror, что недавно написал дочери письмо, в котором сравнил свои манеры с поведением ее мужа: "Я никогда не играл в бильярд нагишом и не одевался на маскарад фашистом". Письмо осталось без ответа.

Напомним, во времена бурной молодости Гарри действительно влипал в скандалы почаще, чем иные голливудские звезды: то в прессу попадали его голые фотографии из Лас-Вегаса, то в пьяном виде он изображал нациста (за что потом приходилось оправдываться Букингемскому дворцу).

Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ† Ð“Ð°Ñ€Ñ€Ð¸|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:TMZ.com

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тесть принца Гарри припомнил ему вечеринку в костюме фашиста

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: томас маркл, принц гарри, британская королевская семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 908

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети