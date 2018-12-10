В Перми "Супердискотека 90-ых" закончилась массовой дракой

Прошедшая 8 декабря в Перми "Супердискотека 90-ых" закончилась дракой, передает корреспондент Накануне.RU

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Мероприятие прошло в ДС "Молот". В сети появилось видео. На кадрах мужчину оттаскивают от толпы и он начинает драться с другим посетителем дискотеки. Организаторы уверены, что потасовка произошла из-за того, что один из магазинов продавал на танцах пиво. Это привело к большому количеству пьяных.

"Они вели себя неадекватно, создавали давку на входе и даже развязали драку. Их действия всячески пресекали сотрудники ЧОО "Альянс", осуществлявшие охрану мероприятия", - говорится в сообщении организаторов.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили, что заявления силовикам пока никто не писал.