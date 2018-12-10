В Севастополе изучают "чеченца-водителя губернатора" и обстоятельства устроенного им дебоша

"Крымский канал" написал об инциденте в Севастополе, когда ночью с субботы на воскресенье сотрудниками полиции был якобы задержан "водитель Овсянникова", губернатора города. По крайней мере, так отрекомендовался стражам порядка сам задержанный и его отец, обоих доставили для выяснения обстоятельств в дежурную часть, передает корреспондент Накануне.RU.

25-летний молодой человек и его отец якобы распивали спиртное практически в центре Севастополя в ночное время, после требования сотрудника полиции прекратить это, Руслан Л. накинулся на правоохранителя и отобрал у последнего шокер. Вызванное подкрепление оперативно скрутило буяна, при этом последний публично угрожал "позвонить Овсянникову" (Дмитрий Овсянников, губернатор города. – прим.) и устроить полицейским головомойку, а еще оба дебошира заявляли, что они… "чеченцы". В обстоятельствах этого происшествия сейчас предстоит разобраться полицейским, по некоторым данным, как уточняют в телеграме, Лисовский действительно может иметь отношение к работе в правительстве Севастополя.

Накануне.RU отправило запрос в правительственные структуры и получило ответ по поводу якобы произошедшего: "Это 100% фейк", - коротко сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.