В Ноябрьске к пациенту, напавшему на полицейского, пришли сотрудники СК

После потасовки в больнице Ноябрьска, в результате которой погиб ее пациент, возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Дело завели по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Полицейский стал фигурантом доследственной проверки.

Напомним, 8 декабря в микрорайоне Вынгапуровский в туберкулезном отделении центральной городской больницы Ноябрьска два пациента стационара решили выпить. Сотрудники больницы обратились в полицию. Участковый потребовал от мужчин прекратить праздник. В ответ 35-летний подозреваемый несколько раз ударил силовика кулаком, а второй набросился на стража порядка. Полицейский начал стрелять в нападавших, один из них погиб.