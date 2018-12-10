10 Декабря 2018
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Высокинский назначил вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике Дмитрия Баранова

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своего последнего заместителя. Как сообщили Накануне.RU в администрации города, вице-мэром по вопросам социальной политике стал Дмитрий Баранов.

К своим обязанностям в новой должности Баранов приступил уже сегодня, 10 декабря. Отметим, что ранее заместителем главы города по соцполитике больше 25 лет был Михаил Матвеев, однако он решил покинуть пост по собственному желанию так как стал депутатом местной гордумы.

Дмитрию Баранову 51 год, он имеет образование врача и юриста. С 1990 по 2000 год Баранов работал врачом в различных медицинских организациях, а с 2005 года поступил на муниципальную службу в администрацию Кировского района Екатеринбурга на должность заместителя главы по социальным вопросам.

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Высокинский назначил вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике Дмитрия Баранова

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Теги: Дмитрий Баранов, Александр Высокинский



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