10 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

Экс-врио начальника УФМС по Алтаю предстанет перед судом за взятку в виде денег и иконы

Бывший врио начальника УФМС по Алтайскому краю предстанет перед судом за получение взятки, в том числе в виде иконы, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

С декабря 2014 по декабрь 2016 года обвиняемый лично получил от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" взятку в виде денег и иконы в особо крупном размере на общую сумму 1 млн 193 тыс. 300 рублей

В обмен экс-чиновник давал указания подчиненным сотрудникам предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только в предприятия, подконтрольные директору филиала ФГУП, а также оказывать практическую помощь и обучение сотрудников унитарного предприятия и "не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса".

Директор "Паспортно-визового сервиса" ранее был приговорен к трем годам условно. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Экс-врио начальника УФМС по Алтаю предстанет перед судом за взятку в виде денег и иконы

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Теги: взятка, УФМС, Алтай, СКР



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