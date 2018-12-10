"Наш долг - сохранить память о них"... В Тюмени чествовали воинов-героев Отечества

День Героев Отечества – праздник, возрожденный в России в 2007 году. В российской империи это был День Георгиевских кавалеров, когда чествовали награжденных высшей государственной наградой – Орденом Святого Георгия. В Тюмени по традиции в День героев Отечества состоялась торжественная встреча семей погибших защитников Отечества, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча, организованная Тюменским региональным отделением Национального благотворительного фонда при поддержке правительства Тюменской области, началась воскресным утром у памятника тюменцам, погибшим в Афганистане. Матери и вдовы погибших военнослужащих, ветераны боевых действий и Вооруженных сил, сотни тюменцев пришли к памятнику, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим в вооруженных конфликтах солдатам и офицерам.

"У нас есть два Героя России, которым звания присвоены посмертно, Раушан Абдуллин и Тимур Мухутдинов, ценой своей жизни они спасли жизни десятков людей, как военнослужащих, так и мирных жителей. Но каждый из 249 погибших тюменцев выполнил свой долг воина и гражданина до конца, они были посмертно награждены боевыми орденами и медалями. В ответ мы должны выполнить свой долг – сохранить память о них, позаботиться о родителях, женах, детях, принять участие в их судьбе",- отметил в своем обращении к участникам встречи председатель наблюдательного совета Тюменского регионального отделения Национального благотворительного фонда Сергей Сметанюк.

После отдания воинских почестей павшим и поминальной литии у храма Дмитрия Донского, по благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия по центральным улицам города Тюмени прошел крестный ход с портретами ушедших от нас героев. В едином строю были портреты 249-ти погибших в вооруженных конфликтах современности, 95-ти Героев Советского Союза, 13-ти полных кавалеров Ордена Славы и 19-ти Георгиевских кавалеров. Крестный ход, в котором приняли участие около тысячи тюменцев и гостей города завершился торжественной церемонией возложения гирлянд и цветов к Солдатской Аллее, где растут именные елочки, посаженные в память о погибших в вооруженном конфликте на Северном Кавказе наших земляков.

Встреча семей погибших защитников Отечества продолжилась торжественным приемом, посвященным дню Героев Отечества, во Дворце культуры «Нефтяник». При входе в зал каждый из участников встречи получил специальный выпуск газеты «Тюменские известия», в котором были опубликованы истории погибших в вооруженных конфликтах современности военнослужащих, воспоминания ветеранов боевых действий и обращения к матерям и вдовам известных людей. Свои обращения направили: заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии Николай Панков, председатель Комитета по обороне Государственной Думы, президент «Российской ассоциации Героев», Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимира Шаманова, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, Герой Советского Союза, командующий 40-й армией во время войны в Афганистане генерал-полковник Борис Громов, депутат Государственной Думы Эрнест Валеев.

В торжественной обстановке заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» Николай Шуба вручил матерям погибших солдат памятные знаки – медаль «За верность» памяти рядового погранвойск Евгения Родионова, которого боевики казнили в день его девятнадцатилетия за то, что Евгений отказался снять с себя нательный крест. Идея, учредить эту общественную награду, родилась ровно год назад в Тюмени на прошлой встрече матерей и вдов. Общественная организация «Боевое братство» поддержала предложение тюменцев, и на тюменской земле были вручены одни из первых наград.

Медалью «За верность» были награждены: Ольга Милованова – председатель Тюменского областного отделения Общероссийской организации семей погибших защитников Отечества, мать погибшего в Чечне сына Андрея и Вера Некрасова – мать погибшего в там же сына. Обе матери много месяцев искали тела своих пропавших без вести сыновей, чтобы похоронить их в родной земле. Ольга Милованова не только привезла домой тело своего сына, но и помогла найти еще сто двадцать тел пропавших без вести солдат. За что была удостоена Ордена Мужества и Международной премии Андрея Первозванного.

На торжественном приеме получили награды и победители конкурса школьных сочинений «Герои живут вечно». Чтобы сохранить память о защитниках нашей Родины в умах и сердцах подрастающих поколений, Департаментом образования и науки Тюменской области совместно с Тюменским региональным отделением Национального благотворительного фонда и акционерным обществом «Транснефть – Сибирь» был проведен конкурс школьных сочинений о погибших на войнах современности наших солдат и офицеров. Тысячи школьников приняли участие в этой работе. Авторы лучших работ получили право пройти в колонне Крестного хода с портретом своего героя и были удостоены дипломами и ценными подарками.

Встреча завершилась праздничным концертом.