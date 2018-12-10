10 Декабря 2018
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Наука и техника В России

Спускаемый аппарат "Союз" вдвое хуже защищает экипаж от радиации, чем МКС

Оболочка спускаемого аппарата "Союз" вдвое хуже защищает экипаж от радиации, чем оболочка на МКС. Так заявляется в тезисах докладов конференции "Авиакосмическая и экологическая медицина".

Кроме того, ученые установили, что командир и бортинженер "Союза", находящийся в правом кресле, более подвержены излучению, чем бортинженер, сидящий в левом кресле, передает РИА Новости.

При этом отмечается, что за всю профессиональную деятельность космонавтов радиационные нагрузки не превышают установленного значения.

Несколько лет назад ученые NASA заявляли, что космическая радиация способна инициировать серьезные болезни.

Несмотря на то, что в космосе очень много радиации, магнитное поле Земли защищает планету и людей в низкой околоземной орбите от этих частиц. Однако как только астронавты покидают орбиту, они постоянно подвергаются воздействию различных радиоактивных частиц.

Исследование показало, что космическая радиация, которой астронавты подверглись бы во время полетов в глубокое космическое пространство (например, на Марс), может инициировать болезнь Альцгеймера.

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Спускаемый аппарат "Союз" вдвое хуже защищает экипаж от радиации, чем МКС

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Теги: союз, мкс, радиация



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