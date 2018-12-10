Суд частично оправдал троих полицейских из Нижнего Тагила, которые обвинялись в смерти задержанного

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор троим оперативникам отдела полиции №17 Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову, которые обвинялись в смерти задержанного Станислава Головко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, полицейских признали виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий с применением насилия. Однако суд оправдал Панова, Ялунина, Быкова по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) в связи с непричастностью.

"Ленинский районный суд назначил оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела полиции № 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" Дмитрию Панову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Егору Ялунину - наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы, Анатолию Быкову - наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Все будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима", - добавили в ведомстве.

Также всех полицейских лишат специальных званий.

Как сообщил Накануне.RU адвокат Алексей Бушмаков, сестра задержанного уже заявила, что будет обжаловать приговор суда в вышестоящей инстанции.

"С нашей точки зрения, сегодня суд не дал надлежащую оценку всем доказательствам, собранным следствием. Хотелось бы также напомнить, что мы просили перенести рассмотрение уголовного дела в суд другого населенного пункта, так как Дмитрий Панов является сыном экс-судьи одного из нижнетагильских судов", - говорит адвокат.

Напомним, что прокурор требовал 38 лет колонии для трёх оперативников.

Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице 3 октября 2017 года.

"Применили в отношении мужчины физическое насилие, а именно, совместно с силой нанесли последнему множество, но не менее 25, ударов руками, ногами и неустановленными в ходе предварительного следствия предметами по голове, туловищу и конечностям", - сообщили в прокуратуре

Несмотря на наличие весомых доказательств, полицейские не признавали свою вину.