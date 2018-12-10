10 Декабря 2018
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Пермские студенты пройдут "повышение квалификации" в Санкт-Петербурге

Губернатор Пермского края Максим Решетников, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимир Васильев и президент "ЭР-Телеком Холдинг" Андреем Кузяевым обсудили сотрудничество в рамках подписанного ранее трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве по подготовке высококвалифицированных кадров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства края.

Губернатор поблагодарил ректора ИТМО за интерес к краю, для региона вуз – важный стратегический партнер. Краевые власти заинтересованы в развитии IT-отрасли. Решетников полагает, что подготовка кадров – это ключевой момент для дальнейшего развития цифровой экономики в регионе. В Пермском крае создан серьезный задел в виде вузов, которые готовят специалистов высокого уровня.

"Нам нужно готовить такие кадры в региональных вузах, которые бы видели развитие отрасли на перспективу, а для этого им нужен опыт", - сказал Решетников.

Максим Решетников Владимир Васильев Андрей Кузяев(2018)|Фото: permkrai.ru

Васильев уверен, что в целом видение сотрудничества у ИТМО, ПГНИУ и "ЭР-Телеком Холдинг" совпадают, и он рад этому сотрудничеству. Кузяев подчеркнул амбициозность компании и ее стремление стать важным элементом цифровой экономики России.

"Для этого нам нужны лучшие кадры, которые мы хотим воспитывать, опираясь на возможности двух крупнейших национальных исследовательских университетов, ИТМО и ПГНИУ", - сказал Кузяев.

Трехстороннее соглашение предусматривает открытие в сентябре 2019 г. сетевой корпоративной магистратуры. Студенты механико-математического факультета ПГНИУ частично будут учиться по этой программе в университете ИТМО.

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Пермские студенты пройдут "повышение квалификации" в Санкт-Петербурге

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Теги: Максим Решетников, Владимир Васильев, Андрей Кузяев



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