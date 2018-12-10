10 Декабря 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО

Замначальника амурского управления Росприроднадзора арестован по подозрению во взятке

Замначальника амурского управления Росприроднадзора Алексей Малышев, подозреваемый в получении взятки, арестован на два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Благовещенского городского суда Амурской области.

Отмечается, что чиновник задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области при получении взятки в размере 40 тыс. рублей.

"У суда имеются достаточные основания полагать, что находясь на свободе, Малышев А.А. может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства по делу", - отметили в инстанции.

Таким образом Благовещенский суд постановил арестовать чиновника до 8 февраля 2019 года.

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Замначальника амурского управления Росприроднадзора арестован по подозрению во взятке

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Теги: Благовещенский суд, Росприроднадзор, взятка, чиновник



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