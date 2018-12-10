"Союзмультфильм" опубликовал девятую серию нового "Простоквашино"

В Сеть выложена девятая серия нового мультсериала "Простоквашино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

Серия носит название "Мама и Тама". Ее режиссером выступила Евгения Жиркова.

Как сообщало Накануне.RU, первая серия нового "Простоквашино", опубликованная 3 апреля, набрала более 14 млн просмотров за первые сутки. Вторая серия была выпущена в начале мая, а третья - в начале июня. Следующие серии выходили раз в месяц.