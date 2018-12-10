10 Декабря 2018
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Игорь Комаров отметил высокую готовность Прикамья к реализации указов президента

Полпред президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров на совещании, посвященном стратегическим задачам развития страны, отметил высокую степень готовности Пермского края к реализации указа президента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Совещание состоялось в заключительный день визита полпреда в Пермь - 7 декабря. Игорь Комаров напомнил, что в ноябре президент подписал закон о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку, в котором для всех субъектов РФ предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию национальных проектов в 2019 году в объеме почти 400 млрд руб. Регионы ПФО получат 124 млрд руб., что составляет более 30% от общего объема. Пермский край получит почти 8 млрд руб. Регионы до 14 декабря должны разработать, согласовать и утвердить национальные проекты, которые станут составляющими частями федеральных проектов.

Одним из самых важных вопросов стало здравоохранение. Игорь Комаров отметил, что приоритетом для Пермского края является повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению и улучшение показателей в борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особое внимание нужно уделять снижению смертности населения трудоспособного возраста, а также увеличению количества онкологов и кардиологов в медучреждениях края. В жилищной сфере полпред выделил в качестве основных приоритетов увеличение объемов строительства жилья и решение проблем обманутых дольщиков. В Прикамье обманутыми дольщиками являются около 3 тыс. человек. Также обсуждались вопросы улучшения экологической ситуации в регионе и развития дорожной инфраструктуры. Игорь Комаров отметил, что Пермский край существенно увеличил инвестиции в отрасль - почти в два раза за последние два года. По этому показателю Пермский край находится на втором месте в ПФО.

Игорь Комаров, визит в Пермь, полпред в ПФО(2018)|Фото: Правительство Пермского края

"Сегодня мы обратили внимание на вопросы смертности, обеспеченности врачами. Также затронули жилищные вопросы: обсуждали перспективы улучшения ситуации, увеличения темпов строительства, а также возможные способы решения вопросов ликвидации аварийного жилья и вопросов обманутых дольщиков", - прокомментировал итоги совещания Игорь Комаров.

Полпред отметил высокую степень готовности края к реализации указа президента. Он подчеркнул, что уже проведены организационные мероприятия, сформированы проектные офисы, определены основные задачи, параметры по всем 12 направлениям.

Губернатор Максим Решетников добавил, что по ключевыми направлениями по реализации национальных проектов в регионе проведена большая подготовительная организационная работа. По итогам заседания президиума Госсовета был сформирован перечень поручений президента с учетом краевых инициатив. Кроме того, удалось получить дополнительную федеральную поддержку в решении наиболее важных вопросов.

Губернатор отметил важность совещания и подчеркнул, что подготовка к реализации нацпроектов помогла краевым властям "более комплексно смотреть на решение задач".

Напомним, Игорь Комаров находился в Перми два дня. 6 декабря он посетил Пермский кадетский корпус ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина, где вместе с главой региона Максимом Решетниковым и первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Сергеем Меликовым и Главным федеральным инспектором по региону Сергеем Половниковым принял участие в открытии памятника Ф. Кузьмину и зажжении Огня Памяти.

7 декабря Игорь Комаров проинспектировал строительство ЖК "Любимов" в Березниках. Он осмотрел дома второй очереди, сдача которых запланирована на следующий год.

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Игорь Комаров отметил высокую готовность Прикамья к реализации указов президента

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Теги: Игорь Комаров, визит в Пермь, полпред в ПФО



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