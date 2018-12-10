10 Декабря 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Губернатор юга "тюменской матрешки" поздравил Югру и Ямал с 88-летием

Сегодня Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам исполняется 88 лет. Регионы "тюменской матрешки" поздравил глава Тюменской области Александр Моор. В обращении он отметил, что у Югорской и Ямальской земли богатая история и замечательные перспективы, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Для тысяч людей северный край стал домом, малой родиной и судьбой. Жители двух регионов ежедневно своим трудом вносят вклад в их промышленное, социально-экономическое развитие. Особые слова благодарности адресую ветеранам округов. Ваш жизненный путь – достойный пример для нынешних покорителей Севера, тех, кто сегодня строит будущее Югры, Ямала и всей России", - цитирует Моора пресс-служба главы региона.

Он уверен, что впереди у югорчан и ямальцев – новые амбициозные проекты и свершения, а многолетнее сотрудничество с югом "матрещки" будет и дальше укрепляться.

"Желаю Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам дальнейшего благополучия и процветания, а жителям — здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне", - резюмировал Моор.

Напомним, 10 декабря 1930 года ВЦИК СССР принял постановление "Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера". В составе Уральской области появились Остяко-Вогульский национальный и Ямальский (Ненецкий) округа.

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Губернатор юга "тюменской матрешки" поздравил Югру и Ямал с 88-летием

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Теги: Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов



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