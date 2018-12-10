Зауральские спасатели будут следить за безопасностью людей на льду

В Зауралье началась акция "Безопасный лед", точнее, ее первый этап.

Сотрудники МЧС будут патрулировать водоемы региона и следить за безопасностью людей на льду - будет работать 158 патрульных групп и 48 единиц техники, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Спасатели особо будут следить за участками, на которых существует высокий риск провала людей и техники под лед, а также будут мониторить традиционные места зимней рыбалки.