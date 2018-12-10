СМИ: в России растет число взяток

Брать взятки в России в 2018 году стали почти на 10% чаще, чем в прошлом, сообщила Генеральная прокуратура.

За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры. Чаще всего взятки брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 случаев соответственно), в первую пятерку также вошли Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93).

Выросло и число случаев дачи взятки: за период с января по октябрь Генпрокуратура зафиксировала 2251 случай против 2037 за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост составил 10,5%. Лидируют Москва (127 случаев), Подмосковье (114) и Краснодарский край (73).

Всего, по данным Генпрокуратуры, за десять месяцев уходящего года было совершено 27 тыс. 143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за январь - октябрь 2017 года Удельный вес коррупционных преступлений в общей массе преступности составляет 1,6%.

Чаще всего под подозрения в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД. Из 6885 человек, которые были в этом году привлечены к уголовной ответственности по делам о коррупции, 790 являлись сотрудниками органов внутренних дел, сообщила представитель СКР Светлана Петренко. Также признаны виновными в получении взятки 502 должностных лица органов местного самоуправления, 495 военнослужащих и 483 должностных лица госучреждений и предприятий.

Кроме того, фигурантами дел о коррупции стали 334 работника Минюста (включая сотрудников ФСИН и приставов), 261 представитель сферы образования и науки, 178 работников здравоохранения и 69 должностных лиц органов государственного и муниципального контроля. Также под уголовные дела попадали таможенники, работники Минприроды, МЧС, Минкомсвязи, Минтранса, Минтруда, Росгвардии, Минсельхоза и ФНС, сообщает "Коммерсант".