Екатеринбуржцы могут наблюдать комету Виртанена

В небе над Екатеринбургом стала видна комета Виртанена, которую еще называют Рождественская или "зеленая комета".

Как сообщила инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, небесное тело заметно в разных регионах России с начала декабря. 16 декабря расстояние между Землей и кометой достигнет максимально близкой отметки за последние несколько лет – 11,5 млн км. А 23 декабря комета окажется рядом с яркой звездой Капелла.

При приближении к Солнцу небесное тело одновременно станет ближе к Земле, благодаря чему будет заметна невооруженным глазом. Комета будет представлять собой туманный объект без хвоста, а на цветных фотографиях запечатлится зеленым шаром.

Наблюдать комету жители Свердловской области могут с 10 по 25 декабря, сообщает "Областная газета".