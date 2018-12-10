10 Декабря 2018
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Екатеринбуржцы могут наблюдать комету Виртанена

В небе над Екатеринбургом стала видна комета Виртанена, которую еще называют Рождественская или "зеленая комета".

Как сообщила инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, небесное тело заметно в разных регионах России с начала декабря. 16 декабря расстояние между Землей и кометой достигнет максимально близкой отметки за последние несколько лет – 11,5 млн км. А 23 декабря комета окажется рядом с яркой звездой Капелла.

При приближении к Солнцу небесное тело одновременно станет ближе к Земле, благодаря чему будет заметна невооруженным глазом. Комета будет представлять собой туманный объект без хвоста, а на цветных фотографиях запечатлится зеленым шаром.

Наблюдать комету жители Свердловской области могут с 10 по 25 декабря, сообщает "Областная газета".

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Екатеринбуржцы могут наблюдать комету Виртанена

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Теги: комета, космос



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