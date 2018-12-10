10 Декабря 2018
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Выборы в парламент Армении: блок Пашиняна набирает больше 60% голосов

Победу на внеочередных парламентских выборах в Армении одерживает блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьера республики Николом Пашиняном - 66,37% голосов.

Таковы предварительные данные. Партия "Процветающая Армения" получает 10,62% голосов, АРФ Дашнакцутюн - 8,43%. В прошлом правящая Республиканская партия Армении получает только 3,78% голосов. По данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 48,63%. Это значительно ниже, чем на предыдущих парламентских выборах в октябре 2017 года. Тогда на участки пришли более 60% избирателей.

Это первые внеочередные парламентские выборы в Армении. Их называют завершением армянской бархатной революции, которая привела к уходу Сержа Саргсяна с должности премьера, сообщает BBC.

Напомним, в октябре Пашинян заявил о своём увольнении с поста премьера после президентского указа об отставке шести министров. При этом он продолжил исполнение обязанностей премьера.

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Выборы в парламент Армении: блок Пашиняна набирает больше 60% голосов

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Теги: Армения, выборы, парламент



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Ранее 09.12.2018 09:46 Мск В Армении начались внеочередные парламентские выборы

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