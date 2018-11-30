Зауралец пробрался ночью в птичник и украл голубей редких пород

Житель села Макушино обвиняется в краже голубей.

Птиц редкой породы он выкрал, забравшись ночью в сельскую голубятню, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

21-летний сельчанин похитил 17 птиц разных пород - общая стоимость голубей составила около 14 тыс. рублей.

Полицейские нашли злоумышленника почти сразу - птицы изъяты, а мужчина на период следствия отправлен под стражу. Стоит отметить, что голуби на момент изъятия были мертвы.