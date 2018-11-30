30 Ноября 2018
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Экономика В России

Неизвестные россияне скупают сотни тысяч долларов на "стипендию" и "пенсию". ЦБ обеспокоен

Центробанк обеспокоен деятельностью россиян, скупающих американскую валюту. Письмо о проблеме регулятор разослал банкам в среду.  

В тексте документа, который цитирует газета Ведомости, сообщается, что сделки на не менее $100 тыс. за раз проходят регулярно, иногда - ежедневно и проводятся одними и теми же людьми. Более того, случается, что таких сделок может пройти несколько в течение дня. Эти люди в дальнейшем не продают валюту при изменении курса.

ЦБ отмечает, что наличка покупается с подлогом документов, поскольку указанные в квитанциях люди либо не покупали валюту вообще, либо покупали, но не в таких количествах. Кассиры на видеозаписях с камер наблюдения отдают деньги без пересчета, в банковских упаковках. Проверка происхождения средств, на которые закупаются доллары, проводится формально, например банки удовлетворялись ответом "стипендия" и "пенсия".

 

 

По версии регулятора, закупаемые американские деньги идут в оборот нелегальных обменников, или, как вариант, используются для коррупционных делишек.

 

ЦБ пригрозил банкам мерами реагирования, и напомнил, что они имеют право отказывать в проведении сомнительных сделок.

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Неизвестные россияне скупают сотни тысяч долларов на "стипендию" и "пенсию". ЦБ обеспокоен

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Теги: доллары, покупка, центробанк, цб



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