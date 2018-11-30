Кабмин установил новый порядок расчетов по госконтрактам

Правительство РФ установило новый порядок расчетов по государственным контрактам. Соответствующее постановление от 28 ноября опубликовано на официальном сайте кабмина.

"В целях повышения эффективности расходов бюджетов всех уровней и качества управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета подписанным постановлением на постоянной основе закрепляется новый порядок расчётов по госконтрактам", - говорится в справке к документу.

Новый порядок расчетов по госконтрактам предусматривает, что последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью выполненных работ и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного государственным контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически выполненных работ.