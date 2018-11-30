30 Ноября 2018
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Экономика Челябинская область

Правительство РФ одобрило законопроект о снижении налога на добычу редких металлов

Правительство РФ одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых для руд редких металлов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы также вносим изменение в Налоговый кодекс, которое будет стимулировать добычу редких металлов. Отдельные виды редкоземельных металлов имеют стратегически важное значение. Разрабатывать их месторождения тем не менее сложно, я имею в виду и привлечение инвестиций. Законопроектом предлагается снизить ставки налога на добычу этих полезных ископаемых с 8 до 4,8%. Причём для новых месторождений и компаний будут применяться понижающие коэффициенты к ставке НДПИ. В результате окупаемость инвестиций должна повыситься", - цитирует премьер-министра Дмитрия Медведева пресс-служба кабмина.

В частности, к редким металлам будут относиться тантал и ниобий, которые планирует добывать группа ЧТПЗ Андрея Комарова на базе Зашихинского редкометалльного месторождения в Иркутской области. Если законопроект будет принят, он поможет ЧТПЗ реализовать новый проект по строительству горно-металлургического комбината. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 18,7 млрд руб., пишет РБК.

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Правительство РФ одобрило законопроект о снижении налога на добычу редких металлов

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Теги: правительство, законопроект, налог, добыча металлов, ЧТПЗ,



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