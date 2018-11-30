30 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Двух сургутян и омича судят за мошенничество с маткапиталом на 9 миллионов

В Сургуте ушло в суд дело двух местных жителей и одного омича, которым вменяют многомиллионное мошенничество с материнским капиталом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По версии следствия, преступление совершено в июне-ноябре 2016 г. Троица, желая нажиться за счет бюджет, через объявления в общественных местах Сургута искала обладателей сертификатов на материнский капитал. Они рассказывали матерям, что деньги можно обналичить и использовать по своему усмотрению, если купить землю под строительство дома.

Вскоре с женщинами заключали фиктивные договоры на покупку участков в Омской области. Мошенниками брали землю по дешевке, не дороже 5 тыс. руб. Все участки располагались далеко от населенных пунктов. Затем с сургутянками составляли договоры займов от имени "Народной кассы взаимопомощи Омска" на строительство жилых домов. Сумма займов равнялась маткапиталу. Деньги переводили с расчетного счета "кассы" заемщикам и впоследствии передавали обвиняемым. Сами матери получали от 100 тыс. до 180 тыс. руб.

Фиктивные документы шли в Пенсионный фонд, который удовлетворял заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Деньги уходили кассе", после чего мошенники распоряжались ими по-своему. Общая сумма ущерба – 9 млн руб. Дело ушло в суд.

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Двух сургутян и омича судят за мошенничество с маткапиталом на 9 миллионов

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Теги: материнский капитал, Народная касса взаимопомощи Омска, уголовное дело, мошенничество



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Ранее 30.06.2017 07:39 Мск Сургутянин попал под "уголовку" за попытку обналичить материнский капитал: сумма ущерба – миллион

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