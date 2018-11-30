30 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

"Здоровье Ярошенко ухудшилось". Российские дипломаты навестили летчика в американской тюрьме

Сотрудники российской дипмиссии в Нью-Йорке навестили летчика Константина Ярошенко в тюрьме "Данбери" из-за сообщений об ухудшении здоровья заключенного. Сообщение о визите дипломатов размещено в Facebook миссии.
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По данным представителей Генконсульства, Ярошенко оценил свое самочувствие как удовлетворительное. У него продолжаются проблемы с зубами, которые не может решить тюремный врач - стоматолог исправительного учреждения предлагает просто удалить поврежденные зубы без протезирования. Сохраняются и другие жалобы медицинского характера. "Многочисленные просьбы Ярошенко о проведении лечения в других медучреждениях, к сожалению, пока не были удовлетворены", - говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее, напомним, в американской тюрьме умер находившийся в заключении гражданин России. По данным посольства РФ в США, скончался М. Д. Амар: он ушел из жизни 24 ноября в одном из медицинских центров города Такома в штате Вашингтон.

Напомним, Ярошенко был осужден в 2011 г. по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам лётчик считает обвинение сфабрикованным и своей вины не признаёт. Как сообщало Накануне.RU, Константин Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. Ему выбили зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания. При этом просьбы заключённого об установлении протезов остаются без ответа, что нарушает правила Бюро тюрем США по оказанию стоматологической помощи. Семья летчика прибыла в США 21 августа для встречи с Константином Ярошенко.

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"Здоровье Ярошенко ухудшилось". Российские дипломаты навестили летчика в американской тюрьме

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Теги: константин ярошенко, данберри, генконсульство россии



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