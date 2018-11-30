30 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Познер дал мудрый совет Брилеву - определиться "как надо любить Родину и какая Родина — Родина, а какая Родина — уродина".

Накануне сознавшемуся в наличии у него британского гражданства ведущему государственного телевидения (ВГТРК) Сергею Брилеву дал мудрый совет старший товарищ по профессии, передает корреспондент Накануне.RU .

Известный ведущий "1 канала" Владимир Познер, который является гражданином сразу нескольких стран: РФ,США,Франции - в беседе с еще одной записной либералкой, главным редактором The New Times Евгенией Альбац порекомендовал Брилёву просто сдать одно из своих гражданств. То есть, фактически определиться - телезвезда госТВ все-таки, образно выражаясь, "за красных или за белых"? "Я бы на месте Брилёва сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно. Понимаете, в его позиции это странно", - заявил Познер.

Ельцин Центр, открытие, Познер(2015)|Фото: Накануне.RU

Надо отдать должное старожилу эфиров Владимиру Познеру - он довольно точно выразил мысли общества по поводу юридического "раздвоения" гражданской позиции господина Брилева. Познер говорит: Брилёв совмещает две должностные функции, одна из которых - управленческая: ведущего и заместителя директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам и при этом является гражданином не только (или не столько?) России.

Альбац, не упустив момента, естественно поинтересовалась мнением Познера - как он считает, этично ли замдиректора такого крупного информационного холдинга иметь двойное гражданство?

Познер ответил так: "А Брилёв — это конечно любопытный такой факт. Я честно говорю, я так представил себе, как он себя чувствует — не очень хорошо. Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину и какая родина — родина, а какая родина — уродина".

брилев сергей борисович(2014)|Фото: Накануне.ru

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Познер дал мудрый совет Брилеву - определиться "как надо любить Родину и какая Родина — Родина, а какая Родина — уродина".

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Теги: владимир познер, сергей брилев, вгтрк, 1 канал, гражданство Брилева



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