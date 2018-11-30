На дом вице-канцлера Германии напали 14 неизвестных

Неизвестные вандалы атаковали дом вице-канцлера Германии и бывшего мэра Гамбурга Олафа Шольца.

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По данным полиции, все случилось в ночь на 30 ноября: группа из 14 человек напала на резиденцию Шольца в Гамбурге, неизвестные подожгли покрышку перед входом и забросали стены стеклянными банками с краской. После этого злоумышленники скрылись.

Полиция уже начала расследование. Известно, что сам Шольц в это время находился на пути в Буэнос-Айрес на саммит "большой двадцатки", пишет Regnum.

Напомним, весной этого года Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон собирался просить США вывести немецкие компании из-под действия санкций против России.